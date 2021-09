Le nuove offerte MediaWorld attivate nel periodo corrente, rappresentano chiaramente un punto di partenza per tutti coloro che vogliono cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati, anche tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa

Spendere poco con MediaWorld è semplice, proprio grazie all’ampia disponibilità sul territorio del volantino, l’accesso è possibile in ogni singolo negozio, senza distinzioni o limitazioni di sorta, come anche tramite l’e-commerce aziendale, occasione perfetta per ricevere la merce presso il domicilio (purtroppo a pagamento).

MediaWorld: questo volantino è veramente assurdo

Il volantino MediaWorld parte con il voler proporre al pubblico italiano la possibilità di godere di alcuni dei migliori sconti, almeno per quanto riguarda il mondo Apple. Sfogliando le pagine della campagna risulta possibile acquistare un prodotto a scelta tra iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Mini, con prezzi che partono da un minimo di 689 euro, per salire fino ad un massimo di 1329 euro.

Avvicinandosi invece al mondo Android, il consiglio è di scegliere uno dei dispositivi più appaganti, e vicini alla fascia intermedia della telefonia mobile, quali sono Galaxy A52s, Oppo reno 4Z, Galaxy A22, Wiko Y81, Oppo A15 o Galaxy A12.

Quanto indicato rappresenta solamente un piccolo estratto di ciò che effettivamente vi attende da MediaWorld, se volete conoscere il tutto più da vicino, scoprendo anche quali sono le riduzioni più importanti del periodo, ricordatevi di aprire il prima possibile le pagine che trovate nel nostro articolo.