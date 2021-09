WindTre non è nuova a novità simili. Aumenti inaspettati per i propri utenti i quali sono poi costretti a decidere se mantenere la promozione in uso o cambiare totalmente operatore telefonico.

WindTre: ecco i nuovi aumenti

A partire dal 5 settembre 2021, gli utenti con attiva una promozione appartenente alla famiglia Wind Smart, avranno un aumento del costo fino a 2 euro. La nota positiva è che insieme all’aumento del prezzo, l’utente vedrà incrementarsi anche il traffico dati a disposizione. Di fatto verranno aggiunti ben 30 Giga in più al mese.

La compagnia ha inviato ai clienti interessati una comunicazione tramite SMS a partire dal 2 agosto. Si ha ovviamente possibilità di esercitare il diritto di recesso o passaggio ad altro operatore.

Questo non comporterà in nessun modo l’addebito di costi dovuti a penali o disattivazione. La variazione sarà di 0,99 o 2 euro mensili, in base alle condizioni dell’offerta attualmente in uso.

Come già detto, l’aumento del costo sarà seguito da un aumento di 30 Giga sulla vostra promozione. WindTre spiega che questa manovra serve a rendere più in linea l’offerta con la richiesta generale di maggior traffico.