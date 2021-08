La battaglia tra i principali operatori nel mondo della telefonia non si ferma nel mese di Agosto, ma prosegue anche a Settembre in vista dell’autunno. Le migliori proposte di TIM, Vodafone, Iliad e WindTre sono ancora a disposizione di larga parte del pubblico.

Operatori: lo scontro TIM, Vodafone, Iliad, WindTre riparte in autunno

Tra gli operatori, la lista inizia sempre con TIM e con la sua ricaricabile TIM Gold Pro. i clienti del gestore italiano che andranno ad attivare questa promozione avranno un ticket già completo con consumi senza limiti, chiamate verso tutti e 70 Giga per la connessione di rete. Tutto ciò al semplice prezzo di 7,99 euro al mese.

Anche Vodafone vuole primeggiare su tutti gli operatori italiani, grazie alla sua proposta Special 100 Giga. In questo caso, il ticket previsto per i clienti contempla minuti senza limiti per le telefonate, SMS infiniti verso tutti e 100 Giga per internet. Il costo è di 9,99 euro.

Sempre tra gli operatori, non manca la risposta di Iliad. Il provider francese confermerà anche per i primi giorni di Settembre la sua promozione Giga 120. Il ticket per gli abbonati è sempre previsto in consumi no limits verso tutti con chiamate ed SMS più 120 Giga per internet. ll prezzo per tutti i nuovi utenti è fissato a 9,99 euro.

Ultima occasione per gli utenti che desiderano cambiare la loro SIM è la WindTre Star+. Nel pacchetto dell’operazione di WindTre sono inclusi 70 Giga per internet, chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque. Il costo mensile è di 7,99 euro.