Arriva finalmente in Italia il nuovo aggiornamento delle Mappe Apple, che prevede tantissime novità e miglioramenti tali da metterla direttamente in competizione e in gioco con le due app più famose e utilizzate in questo ambito: Google Maps e Waze. A bordo delle nuove mappe Apple ha implementato una cartografia migliorata e una nuova funzionalità 3D avanzata che permette agli utenti di evidenziare i punti di interesse. Inoltre, con l’uscita di iOS 15, prevista tra pochissimi giorni, gli utenti Apple potranno sfruttare una navigazione ancora più dettagliata e precisa rispetto al passato. In questo modo Apple forse riuscirà a togliere utenti alla concorrenza per portare sempre più utenti ad usare la propria app interna.

Le novità punto per punto

Abbiamo parlato della cartografia più dettagliata della nuova app, che grazie alla mappatura completa del nostro paese terminata ad agosto, permetterà agli utenti di usufruire di dettagli incredibili e una ricostruzione dei principali punti di interesse, monumenti e quartieri con palazzi, strade e corsi d’acqua segnati in celeste. Completa e funzionante anche la nuova opzione Look Around, l’equivalente di Street View, che permette di avere una visione reale delle principali aree e strade del nostro paese.

Arrivano anche tante novità sul fronte della navigazione, che si mette a pari con Google Maps, grazie all’implementazione del limite di velocità in tempo reale, segnalazione degli autovelox, segnalazione delle zone a traffico limitato e indicazione più chiara delle aree di svolta e degli svincoli difficili da seguire mentre si guida.

Non manca nemmeno un miglioramento dell’area relativa ai trasporti pubblici, con indicazioni molto più precise su orari, percorsi e fermate a cui scendere, con notifiche implementate direttamente sul telefono e sullo smartwatch.