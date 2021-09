Il mondo degli smartwatch è in continua ascesa e anche Google sembra essere quasi pronta a offrire il suo contributo tramite l’annuncio ufficiale del suo Pixel Watch. Il dispositivo, atteso da tempo, dovrebbe essere prossimo al debutto ma non sono ancora trapelate particolari informazioni in merito. Alcune anticipazioni permettono comunque di immaginare quello che potrebbe essere il design adottato dal colosso di Mountain View e le prestazioni dello smartwatch garantite dall’aggiornamento del sistema operativo di proprietà dell’azienda.

Google Pixel Watch vicino al debutto? Il colosso potrebbe annunciare lo smartwatch a ottobre!

I render emersi nei mesi scorsi hanno dato modo di immaginare il Google Pixel Watch come uno smartwatch dal design elegante e particolarmente sottile. Il quadrante potrebbe essere di forma circolare con display dallo spessore minimo e cornici ridotte. Su uno dei lati potrebbe essere presente un tasto fisico da utilizzare per gestire lo smartwatch e avviare alcune delle funzionalità proposte.

Il sistema operativo Wear OS 3 garantirà un miglioramento delle prestazioni che nel concreto si traducono nell’aumento del 30% della velocità di avvio delle applicazioni.

Le funzionalità presenti sul Google Pixel Watch non sono ancora chiare e persistono i dubbi riguardanti quelle che saranno le componenti adottate dal colosso, in particolare modo circa la presenza del nuovo processore di proprietà o meno. La data di lancio rimane da scoprire. Alcune voci riferiscono che il 19 ottobre potrebbe avere luogo l’evento di lancio dei Pixel 6 e Pixel 6 Pro, non sarebbe improbabile assistere anche alla presentazione del Pixel Watch proprio in tale occasione.