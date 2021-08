L’app YouTube Music di Google per Wear OS è ora disponibile, pochi mesi dopo che il gigante della tecnologia ha promesso di rilasciarne una per la piattaforma. Sembra sicuramente un’ottima notizia per gli utenti che lo stavano aspettando dopo che Google ha ritirato Play Music per Wear OS nel 2020.

La cattiva notizia è, come notato da 9to5Google, che attualmente funziona solo sulla piattaforma Wear OS 3 di Google. I dispositivi indossabili Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic, che saranno disponibili il 27 agosto, saranno gli unici dispositivi che eseguiranno il sistema operativo nel prossimo futuro.

YouTube Music è ora disponibile su Wear OS

La società ha eliminato l’app Play Music per gli orologi Wear OS nell’agosto 2020, settimane prima di chiudere completamente il servizio a favore di YouTube Music. Ha rapidamente rilasciato un’app YouTube Music per Apple Watch, ma gli utenti di Wear OS hanno dovuto aspettare il loro turno.

In base a ciò che sappiamo ora, potrebbero dover continuare ad aspettare, a meno che non siano pronti a ricevere i nuovi smartwatch Samsung domani. In confronto, l’app Wear OS di Spotify funziona anche su smartwatch più vecchi e può essere utilizzata per lo streaming e il download di musica.

Oltre alla compatibilità estremamente limitata, l’app non può essere effettivamente utilizzata per lo streaming di musica. Secondo l’esperienza pratica di 9to5Google, gli utenti potranno scaricare solo tracce sull’app. Inoltre, lo smartphone deve essere collegato per poter scaricare qualsiasi cosa. Per coloro che non sono infastiditi da tutte queste limitazioni e avranno presto accesso a un Galaxy Watch 4, l’app è ora disponibile su Google Play.