In genere, gli automobilisti in Europa che acquistano carburante tramite il servizio di cambio dell’esercito e dell’aeronautica pagano di più rispetto agli automobilisti negli Stati Uniti. E con i prezzi della benzina che sono aumentati di oltre 41 centesimi al gallone nell’ultimo mese, i prezzi alle pompe potrebbero essere aumentati di conseguenza, ed entreranno in vigore tra poco.

“Per come sta andando il mercato, stavamo osservando aumenti fino a 35 centesimi al gallone” Il maggiore generale Bill Essex, comandante dell’AAFES, ha dichiarato martedì in un comunicato stampa. Ma “AAFES sta usando ogni possibile opzione per mitigare il malcontento che proviamo tutti.”

Citando le “condizioni di mercato avverse,” AAFES ha limitato l’importo del suo aumento alle pompe al 10%, o 25 centesimi convertito, al di sopra del prezzo attuale, afferma il comunicato.

Secondo le previsioni i prezzi saliranno ancora

Ciò significa che, mentre il prezzo medio per un gallone di benzina negli Stati Uniti è di 3,08 dollari per la premium senza piombo, la maggior parte dei clienti AAFES in Europa pagherà tra i 2,88 e 2,96 dollari a seconda della loro posizione.

Anche con la pausa, i conducenti delle stazioni di servizio in Germania affermano di ritenere che i prezzi continueranno a salire.

Il sergente Philip Dennis di Hanau, in Germania, ha affermato che un prezzo di 2,78 al gallone per la normale senza piombo è un grande aumento che colpirà le persone duramente, ma sa che i prezzi potrebbero essere più alti.

“Naturalmente, 2,78 al gallone non è come i 2,91 o 3,05 dollari al gallone che stanno pagando negli Stati Uniti, ma ciò nonostante il prezzo continua a salire” dice Dennis, e continua: “Presumo che AAFES stia facendo del suo meglio per mantenere i prezzi più bassi possibili.”