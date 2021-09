Lo Sconto IVA presentato nel periodo da Trony cerca di conquistare il maggior numero di utenti, promettendo uno sconto fisso applicato direttamente su ogni singolo acquisto effettuato.

Il risparmio è cosa fatta nel momento in cui potrete recarvi in un qualsiasi negozio, avete capito bene, la campagna corrente è in netto contrasto con quanto abbiamo visto in passato, proprio per l’ampia disponibilità sul territorio nazionale, e non la limitazione a specifiche aree. Gli acquisti possono davvero essere completati dove si vuole, senza vincoli particolari.

Andate subito su questo canale Telegram dedicato ad Amazon, troverete i nuovi codici sconto completamente gratis.

Trony: il volantino che nessuno si aspettava

Il meccanismo che regola la campagna promozionale di Trony non risulta essere troppo diverso da quanto siamo stati abituati a vedere in passato, infatti ogni utente deve solamente aggiungere al proprio carrello ciò che vuole, e poi recarsi in cassa.

I prezzi non appaiono scontati, ciò sta a significare che, giustamente, tutte le precedenti offerte sono state rimosse per fare spazio al cosiddetto Sconto IVA. Nell’immediato, sullo scontrino finale, si godrà di una riduzione del 18,03% rispetto al prezzo complessivo dei prodotti selezionati (non verranno emessi buoni o applicazioni postume).

Lo sconto non sarà mai pari al 22%, ovvero il valore dell’IVA, poiché l’imposta non viene originariamente applicata sulla cifra mostrata sul cartellino, ma su un listino inferiore. In altre parole, scorporandola dal prezzo finale, la suddetta avrà un’incidenza percentuale corrispondente al 18,03%, e non al 22%.

I dettagli della campagna promozionale sono perfettamente visibili nelle pagine che trovate elencate sul sito ufficiale.