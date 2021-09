Il volantino Trony lanciato in questo periodo rappresenta una delle più interessanti soluzioni a cui affidarsi, per cercare comunque di risparmiare il più possibile, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

Con lo Sconto IVA le limitazioni sono pressoché inesistenti, gli acquisti possono essere completati in ogni negozio in Italia, senza le solite e noiose distinzioni territoriali, ma non sul sito ufficiale. Le scorte non sono limitate, e soprattutto gli utenti possono scegliere tra l’intero catalogo.

Scoprite subito quali sono i codici sconto Amazon da cogliere al volo, li trovate elencati tutti sul nostro canale Telegram.

Trony: questo volantino è assurdo

Avete capito bene, la campagna promozionale non pone un vincolo sui modelli acquistabili, proprio perché prevede uno sconto fisso del 18,03% su ogni singolo acquisto effettuato.

L’utente riceverà la riduzione nello scontrino una volta giunto in cassa, non si tratta di un volantino che prevede rimborsi o buoni sconto da utilizzare successivamente. Lo sconto viene applicato indipendentemente dal livello di spesa.

Questi non corrisponde al 22%, ovvero il valore dell’imposta, per un motivo più che valido e tecnico; la sua applicazione non avviene direttamente sul valore finale che vediamo sullo scontrino, ma su un listino decisamente più basso. Ciò sta a significare che, una volta scorporata dal prezzo, avrà un’incidenza percentuale inferiore rispetto al suo 22%, corrispondente appunto al 18,03% indicato.

Il meccanismo è comunque decisamente semplice ed alla portata di tutti, per conoscerlo e scoprirlo da vicino, ricordiamo essere incluse sul sito tutte le offerte da poter sfogliare in anticipo, comprendendo appieno il volantino Trony.