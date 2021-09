TIM resta protagonista assoluto nel campo della telefonia mobile, nonostante in queste ultime settimane il gestore italiano abbia investito grandi risorse per le offerte streaming. Gli utenti che scelgono di attivare una SIM avranno la possibilità di sottoscrivere una promozione molto vantaggiosa come la TIM Wonder.

TIM conferma anche a Settembre le sue tariffe low cost Wonder

Le migliori tariffe low cost di TIM sono a disposizione di tutti i clienti che decidono di effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Le offerte Wonder del provider italiano non sono invece a disposizione di quei clienti che hanno già una rete già attiva con conseguente ricaricabile.

La TIM Wonder prevede un duplice pacchetto per gli abbonati. In una prima formula, gli utenti potranno scegliere un ticket con chiamate senza limiti verso tutti, SMS verso tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per la connessione di rete. Il costo previsto per gli abbonati, in questa circostanza, è di 9,99 euro ogni mese.

Nella sua seconda formula, invece, sempre la TIM Wonder garantisce al pubblico consumi illimitati per le chiamate più 50 Giga per la navigazione internet sotto rete 4G. Il prezzo previsto è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che andranno ad attivare una di queste due versioni della TIM Wonder e che sottoscriveranno un piano ex novo con il gestore italiano avranno una garanzia ulteriore. Il provider, infatti, assicura ai nuovi abbonati costi bloccati per i primi sei mesi. Esclusa, quindi, la possibilità di rimodulazioni di prezzo nel primo semestre di contratto.