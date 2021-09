I nuovi prezzi attivati da Carrefour sono quasi imbattibili, raggiungono livelli molto più bassi del normale, promettendo in cambio un risparmio notevole su ogni singolo acquisto effettuato.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi è da considerarsi attiva fino al 15 settembre 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte, ma solo ed esclusivamente nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale. I prodotti sono distribuiti con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale prevede la riparazione dei soli eventuali difetti di fabbrica.

Carrefour: quante offerte nel volantino

Il volantino Carrefour focalizza la propria attenzione sulla fascia bassa dell’elettronica, in particolare possiamo consigliare l’acquisto di una coppia di prodotti decisamente interessanti. Il primo è uno smartphone, parliamo dello Xiaomi Redmi 9AT, disponibile all’acquisto a soli 89 euro, e perlopiù caratterizzato dall’incredibile batteria da 5000mAh, per un’autonomia decisamente superiore alla media.

L’altro modello, da acquistare in abbinata, è chiaramente la Xiaomi Mi Band 4, una smartband unica, proprio per l’ottimo rapporto qualità/prezzo promesso. Al giorno d’oggi risulta essere disponibile a soli 12,45 euro, sebbene sia importante ricordare non essere l’ultimo modello commercializzato in Italia.

Non mancano altre offerte poco più costose, che coinvolgono Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Motorola Moto G10, Samsung Galaxy A22, Motorola 1SE Lite o Redmi Note 10S.

Il volantino Carrefour lo potete sfogliare direttamente qui sotto, ricordandovi ad ogni modo che gli acquisti non potranno essere effettuati online, ma solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita.