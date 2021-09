Gli sconti attivati da Comet nel nuovo volantino sono veramente assurdi, raccolgono una miriade di occasioni speciali, che puntano a ridurre di molto i prezzi di vendita dei migliori prodotti in circolazione.

Risparmiare appare essere facilissimo, grazie anche all’ampia disponibilità sul territorio nazionale, garantita dalla possibilità di godere di una serie di sconti quasi unici nel proprio genere, sia in negozio che online. Gli utenti che si affideranno all’e-commerce, lo ricordiamo potranno anche godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, a patto che la spesa superi i 49 euro.

Non perdetevi i migliori codici sconto Amazon, sono per voi completamente gratis su questo canale Telegram.

Comet: queste offerte sono incredibili

Gli smartphone in promozione da Comet sono davvero moltissimi, ed appartenenti alle più svariate fasce di prezzo. Si parte, ad esempio, dai più economici, come Motorola Moto G30 a 188 euro, Oppo A15 a 118 euro, Oppo A16 a 178 euro, Samsung Galaxy A22 a 199 euro, Galaxy A12 a 168 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 158 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 245 euro, Redmi 9C a 118 euro o redmi 9A a 98 euro.

Volendo invece uno smartphone decisamente qualitativo, non dovete assolutamente mancare l’ottimo Apple iPhone 12, il miglior modello della serie per il 2021, o comunque il più bilanciato, disponibile all’acquisto a 795 euro, nella sua variante con 128GB di memoria interna.

Le proposte del volantino Comet chiaramente non terminano qui, se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, aprite quanto prima le pagine che potete visualizzare direttamente nell’articolo, inserite qui sotto sottoforma di galleria fotografica (apritele per visualizzarle in alta definizione).