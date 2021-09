Il volantino Expert è decisamente inaspettato, gli utenti si ritrovano a fronteggiare una campagna promozionale davvero interessante, con prezzi sempre più bassi ed alla portata.

Gli utenti che vorranno approfittare degli sconti attivati, devono sapere che potranno decidere di recarsi fisicamente in negozio, oppure affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda, con spedizione a pagamento diretta verso il proprio domicilio (indipendentemente dalla spesa, se non in rari casi).

Expert: questi sono i nuovi prezzi da non perdere

I nuovi prezzi Expert toccano tutte le fasce della telefonia mobile, a partire ad esempio dai correnti top di gamma, gli smartphone più richiesti e desiderati al mondo. I modelli da acquistare subito toccano Oppo Find X3 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e Motorola Edge 20 Pro, in vendita tutti a meno di 999 euro (necessari per il dispositivo dell’azienda sudcoreana).

Gli altri modelli più economici, ad esempio in vendita a meno di 400 euro, riguardano soluzioni del calibro di Realme C21, Motorola Edge 20, Xiaomi Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro, Oppo A53s, Samsung Galaxy A52s o similari.

Le occasioni del volantino Expert sono davvero moltissime, ed altrettanto varie tra di loro, nel caso in cui vogliate approfondirne la conoscenza, poco sotto abbiamo deciso di integrare la campagna come galleria fotografica. Ricordiamo ad ogni modo, che gli acquisti possono essere completati sia in negozio che online sul sito ufficiale, e che sono tutti disponibili con garanzia legale della durata di 24 mesi.