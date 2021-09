Il mese di settembre è ricco di tante promozioni, offerte e sconti proposti dal noto operatore telefonico rosso. Vodafone, in particolare, sta proponendo numerosi smartphone appartenenti a diversi brand noti (come Samsung e Xiaomi) da acquistare in un’unica soluzione ad un prezzo davvero notevole, con uno sconto che arriva anche al 31%.

Tanti smartphone con grandi sconti anche a settembre con Vodafone

Molto spesso il noto operatore telefonico rosso propone l’acquisto di smartphone (sia a rate che in unica soluzione) con diversi sconti. Anche per il mese di settembre 2021, in particolare, stanno continuando le promozioni in questione.

Nello specifico, Vodafone permette l’acquisto in unica soluzione ad un prezzo molto ridotto di smartphone appartenenti a noti marchi come Samsung, Realme e Xiaomi. Tra i dispositivi del colosso sudcoreano, vi è il nuovissimo medio di gamma Samsung Galaxy A52s 5G. Quest’ultimo viene proposto ad un prezzo scontato di 399,99 euro anziché 469,99 euro, con uno sconto del 15%. Tra le caratteristiche principali, troviamo un ampio Infinity-O Display con tecnologia SuperAMOLED, la certificazione IP68 di resistenza contro acqua e polvere e il nuovo processore di casa Qualcomm, il SoC Snapdragon 778G.

Tra gli smartphone Xiaomi, c’è l’entry-level Xiaomi Redmi 9T. Quest’ultimo è proposto nel taglio di memoria interna da 128 GB con uno sconto del 30% a 159,99 euro contro gli iniziali 229,99 euro. Ricordiamo anche smartphone come il Realme C21 a 99,99 euro (contro gli iniziali 139,99 euro), il Motorola Moto G20. Il prezzo di quest’ultimo è proposto con uno sconto del 29% a 119,99 euro anziché 169,99 euro. Vodafone, infine, sta anche proponendo a prezzi scontati i tablet, come l’ultimo Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE a 299,99 euro.