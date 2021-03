Vodafone: i nuovi clienti potranno giovare della promo Under 25 a costi stracciati

Avere meno di 25 anni al giorno d’oggi è un vero e proprio lusso. È certamente risaputo che gli anni della giovinezza son da sempre considerati gli anni d’oro. Se poi ci si aggiungono le compagnie telefoniche, il tutto diventa più veritiero. Cosa vogliamo dirvi con questa intro? Innanzitutto la protagonista è Vodafone e sembra proprio che questa abbia intenzione di fare un regalo, a tempo limitato, ai giovani.

Vodafone: cosa comprende Special Minuti 20 Giga Under 25

Il gestore telefonico ha deciso di dar vita ad una promozione dedicata a tutti i nuovi numeri, denominata Special Minuti 20 Giga Under 25. Il suo costo è di 9,99 euro al mese ed altro non è che una promo generazionale a gettoni, formata da 20 giga di traffico dati e minuti illimitati. Da questa sono però esclusi SMS.

È inoltre compreso il Roaming UE, per tutti e senza alcun costo aggiuntivo. I minuti saranno illimitati, mentre verrà imposto un tetto massimo per il traffico dati. Il piano base Vodafone 25 New ha in proposta alcuni servizi accessori non attivabili come Smart Passport+ per il roaming fuoir UE, Chiamami & Recall, Ricevuta di Ritorno per gli SMS, Segreteria Telefonica e Continuità di Servizio. Quest’ultimo permette ai clienti di continuare col servizio mobile nonostante il credito negativo, al minimo costo di 0,99 euro. Tra gli extra da pagare per attivare il numero ci sono i 10 euro del costo della SIM, di cui 5 faranno parte del traffico incluso.

Insomma, se ancora non siete clienti Vodafone e avete meno di 25 anni, potrete attivare la Special Under 25 ad un prezzo speciale. Sottolineiamo che questa promo è tra le più consigliate delle ultime settimane.