Per molti Elite sarebbe dovuta terminare con il terzo capitolo. Infatti, molti personaggi avevano lasciato la serie TV Netflix essendosi concluso il ciclo narrativo. Con la decisione di proseguire attraverso la season 4 i giochi si sono riaperti, così come le vicende a Las Encinas. Invece di fermare la corsa di questo treno, ecco Elite già all’annuncio della quinta stagione con un colpo di scena. Scopriamo insieme tutte le novità su trama e cast completamente rinnovati.

Elite 5: il colpo di scena che lascia tutti a bocca aperta

Elite 5 potrebbe essere il finale di stagione? Probabilmente, ma per ora nessuno ne parla, o meglio, non ci sono abbastanza conferme in merito. Resta comunque il fatto che la season 5 ci sarà e dovrebbe portare con sé un rinnovamento importante.

Nel cast di questa serie TV tanto amata dai fan sono in arrivo alcuni volti nuovi nei panni dei collegiali di Las Encinas, ma non del mondo dello spettacolo. Attendiamo con ansia come si comporterà Valentina Zenere, attrice argentina famosa per aver interpretato Ambar Smith in Soy Luna. Di recente, abbiamo appreso il debutto in Elite 5 anche di Isabel Garro, prestata da Il Caos dopo di te.

Ovviamente non potevano mancare nemmeno volti maschile a rinnovare il cast di Elite 5. Stiamo parlando dell’attore brasiliano André Lamoglia e di quello francese Adam Nourou. Restiamo in attesa di scoprire quali saranno i loro ruoli all’interno di questo titolo.

Una possibile trama

Una cosa certa, in merito alla trama di Elite 5, è che due personaggi non ci saranno più. Stiamo parlando di Guzmán e Ander. Il primo, causa forza maggiore, era meglio lasciasse Madrid, visto che aveva ucciso Armando, colui che aveva quasi tolto la vita ad Ari. Per il secondo invece, terminata la sua relazione travagliata, aveva pensato bene di cominciare a girare il mondo.

gracias a vosotros 🥺 ❤️ thank you pic.twitter.com/h48hKodPMO — EliteNetflix (@EliteNetflix) July 19, 2021

Insomma, siamo punto e a capo con una storia tutta da scrivere. Speriamo solo che Elite 5 raccolga nuove idee e qualche colpo di scena in più almeno nella narrazione e non solo per chi va e per chi viene dal e al set.

Data di uscita di Elite 5

Purtroppo ad oggi non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale per Elite 5. Tuttavia, essendo cominciate le riprese dei nuovi episodi lo sorso marzo, si presuppone che la nuova stagione possa fare il suo debutto su Netflix tra un anno buono.

Concludiamo col ricordarvi che ieri è uscita la prima parte de La Casa di Carta 5. Quanti di voi hanno già finito di vedere tutti e cinque gli episodi? La seconda e ultima parte sarà disponibile dal 3 dicembre 2021.