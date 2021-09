la-casa-di-carta-5-tutto-quello-che-dovete-sapere-sul-finale-di-stagione

Domani è il gran giorno. Tutto è pronto per l’uscita della serie TV più attesa al mondo: La Casa di Carta 5. Una lunga pausa obbligata tra la quarta e la quinta stagione causata dallo scoppio della pandemia da Covid-19. Tuttavia questo tempo ha permesso ad Álex Pina e alla sua squadra di realizzare un opera d’arte di adrenalina e tensione pura. Ecco tutto quello che dovete sapere sul finale di stagione.

La Casa di Carta 5: cosa dobbiamo sapere prima di vedere il finale di stagione

È bene prepararsi prima di iniziare a vedere gli ultimi episodi di quello che sarà il finale di stagione de La Casa di Carta. La prima parte uscirà proprio domani, venerdì 3 settembre 2021. Si tratta dei primi 5 episodi della quinta stagione che si concentreranno sulla guerra innescata dall’Esercito di Spagna contro i membri della banda. La sinossi ufficiale può chiarirci le idee su cosa aspettarci:

“La banda è rimasta chiusa nella Banca di Spagna per oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il loro momento più buio è arrivato dopo aver perso un membro del team. Il professore è stato catturato dell’ispettore Alicia Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che nulla possa andare storto – ne La Casa di Carta 5 – entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli che hanno affrontato: l’esercito. La fine della più grande rapina della storia si avvicina, e quella che è iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra“.

Gli ultimi cinque episodi de La Casa di Carta 5 invece, quelli che usciranno il 3 dicembre 2021, si concentreranno sull’aspetto psicologico dei personaggi. Una sorta di mappa sentimentale attraverso i loro sentimenti arrivando al punto da dove tutto era iniziato. Lasciamo che sia proprio Álex Pina a confermare quanto appena dichiarato:

“Abbiamo usato tutti gli strumenti a nostra disposizione per creare la sensazione di un finale di stagione o di un finale di serie già nel volume 1. Abbiamo scelto di usare un approccio estremamente aggressivo, che mettesse la banda alle strette. Nel volume 2 – de La Casa di Carta 5 – ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi. È un viaggio attraverso la loro mappa sentimentale che ci collega direttamente al punto da cui sono partiti“.

Riassunto della quarta stagione

Prima di concludere, è importantissimo vedere il video qui sotto riportato. Altro non è che un breve riassunto delle vicende più importanti che hanno segnato la quarta stagione de La Casa di Carta.