Il volantino Comet fa davvero risparmiare tutti gli utenti, i prezzi sono bassi e promettono la possibilità di accedere a prodotti sempre più interessanti e di qualità, nonostante l’appartenenza alla campagna promozionale stessa.

L’accessibilità è garantita in ogni singolo negozio sparso per il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni particolari, ma anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. E’ bene notare che la spedizione tramite il sito è da ritenersi gratuita al superamento dei 49 euro di spesa effettivi; in aggiunta, segnaliamo la solita presenza della rateizzazione senza interessi, definita anche Tasso Zero, richiedibile quando si superano i 199 euro.

Comet: queste offerte vi lasceranno a bocca aperta

Le occasioni migliori da Comet riguardano più che altro la fascia media della telefonia mobile, ovvero gli smartphone in promozione a meno di 400 euro, e dalle caratteristiche più o meno interessanti. Tra questi spiccano chiaramente gli ultimi Samsung Galaxy, tra cui A12, A22 e simili, gli Oppo A94, Oppo A16 e A15, per finire con tantissimi Xiaomi, come Redmi Note 10S, Redmi Note 9 o anche Redmi 9A.

Il top di gamma che non ti aspetti, invece, è il nuovo Motorola Edge 30 Pro, uno smartphone veramente molto interessante, oggi effettivamente acquistabile con un esborso finale di 698 euro, una cifra di tutto rispetto, perfettamente in linea con la qualità generale dello stesso prodotto.

I dettagli della campagna sono visibili interamente sul sito ufficiale dell’azienda, ricordandone la possibilità di acquisto sia in negozio che online.