Il nuovo volantino Carrefour, intitolato SottoCosto, punta a distruggere letteralmente le offerte delle dirette concorrenti del mercato, portando sul piatto alcuni dei migliori prezzi in circolazione, senza porre limitazioni o vincoli particolari.

Avete capito bene, a differenza di quanto vediamo quotidianamente da Trony o similari, con Carrefour sarà possibile approfittare degli sconti in ogni singolo negozio in Italia, ma non sul sito ufficiale. La campagna promozionale è in scadenza il 5 settembre 2021, prestando però attenzione alle scorte, sono estremamente limitate data la natura del volantino stesso.

Carrefour: quali sono i prodotti da non perdere

I migliori prodotti da non perdere da Carrefour toccano svariati smartphone appartenenti alla fascia media, più precisamente inferiore ai 400 euro, tra i quali spiccano Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Motorola E7i Power o anche Oppo A94.

Il top di gamma effettivamente coinvolto è invece l’Apple iPhone 11, un modello richiestissimo e desideratissimo dalla popolazione mondiale, in commercio da ormai più di un anno, ed oggi effettivamente acquistabile ad una cifra di tutto rispetto. Per la variante no brand con 128GB di memoria interna, basteranno 599 euro.

Questo è una parte di ciò che effettivamente vi aspetta da Carrefour, naturalmente all’interno del volantino si possono trovare innumerevoli altre promozioni legate a categorie merceologiche differenti, per questo motivo non dovete fermarvi alla lettura del nostro articolo, ma dovete proseguire con la visione delle pagine sottostanti, scoprirete i singoli prezzi pensati appositamente per voi.