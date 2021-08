Recentemente è stata trovata una foto che sta circolando sui media, che mostra quelli che sembrano essere degli adesivi di imballaggio che Apple usa per sigillare i propri prodotti, contrassegnati per un ‘iPhone 13‘. La scoperta è stata fatta da un noto leakster, DuanRui, che ha postato la foto su Twitter dopo averla vista sul sito di social media cinese Weibo.

Sebbene DuanRui sottolinei di non ‘avere informazioni di prima mano’, la foto sembra consolidare le voci secondo cui la nuova linea di punta di Apple sarà effettivamente la serie ‘iPhone 13‘ e non avrà altri nomi.

iPhone 13: presentazione attesa per il 14 settembre

Di recente, una discreta quantità di notizie e articoli fuorvianti hanno diffuso voci secondo cui la prossima serie di iPhone potrebbe essere chiamata ‘iPhone 12S‘. Sebbene questi ‘informatori’ non abbiano mai avuto prove sostanziali a sostegno della loro teoria, sono riusciti a ottenere una certa trazione su Internet.

L’idea alla base della teoria delle ’12S’ era che Apple potesse voler evitare la reputazione negativa che il numero 13 ha in tutto il mondo, essendo ampiamente considerato come un presagio di sfortuna. Questo è il motivo per cui le persone pensavano che Apple potesse seguire quella strada ed evitare di chiamare la loro nuova formazione ‘iPhone 13’, ma sembra che non sia così.

Mentre le immagini e tali perdite di solito non sono mai considerate prove infallibili fino a quando non vengono confermate ufficialmente dalla società, ha senso che l’immagine sia legittima. È interessante notare che un sondaggio condotto un paio di mesi fa da SellCell ha rivelato che la maggior parte dei consumatori era scoraggiata dalla prospettiva di possedere uno smartphone chiamato iPhone 13.

Un enorme 74% degli utenti di iPhone sembrava preferire qualsiasi altro nome tranne ‘iPhone 13’. La data dell’evento ufficiale che annuncia la prossima serie di iPhone sembra essere il 14 settembre, con i modelli in attesa di un lancio globale il 24 settembre.