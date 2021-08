Il prossimo mese il colosso di Cupertino potrebbe annunciare i suoi nuovi dispositivi in due eventi separati, uno dei quali darà modo di conoscere l’attesissimo Apple Watch Series 7. Lo smartwatch Apple dovrebbe accompagnare la nuova generazione di iPhone ma non è ancora emersa una data di lancio ufficiale né si hanno ancora conferme circa l’effettiva organizzazione di due eventi da parte dell’azienda.

Le notizie riguardanti Apple Watch Series 7 fino ad ora trapelate hanno più volte fatto riferimento a quelle che saranno le novità introdotte dall’azienda e sembra proprio che l’aspetto maggiormente protagonista di aggiornamenti sarà il design del dispositivo.

Apple Watch Series 7 sarà più grande di un millimetro!

Secondo le ultime voci emerse, Apple Watch Series 7 sarà più grande di un millimetro rispetto alla precedente generazione. Il colosso di Cupertino, quindi, proporrà due modelli di dimensioni differenti, rispettivamente da 41 mm e 45 mm.

Apple potrebbe aver deciso di ingrandire i suoi smartwatch per motivi ben precisi, legati principalmente a quello che sarà il design complessivo dei dispositivi ma non solo. I nuovi Apple Watch Series 7, infatti, oltre a riprendere l’aspetto di iPhone 12 tramite la presenza di bordi piatti e squadrati, avranno un display ancora più grande e sottile grazie all’utilizzo di particolari tecniche di lavorazione. L’azienda, inoltre, proporrà lo smartwatch anche in una nuova colorazione. I cinturini dei dispositivi di serie precedenti potranno comunque essere utilizzati in quanto compatibili con entrambi i nuovi modelli.

Il lancio dovrebbe avvenire intorno al 14 settembre ma tra soli pochi giorni maggiori dettagli saranno sicuramente diffusi in rete.