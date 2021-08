Il nuovo volantino Bennet è assolutamente inaspettato, tutti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di prodotti sempre più economici, grazie ad una campagna promozionale con la quale sarà possibile accedere ad alcune occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Il risparmio è davvero dietro l’angolo per milioni di utenti, la validità del volantino è fissata in ogni singolo punto vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. E’ bene ricordare che gli acquisti non possono essere completati online o da altre parti sul territorio nazionale, sebbene le scorte non rappresentino un problema e l’accessibilità è garantita a tutti i consumatori.

Bennet: offerte a più non posso per tutti

Il volantino Bennet fa sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica, attivando un’offerta molto speciale, gli utenti hanno la possibilità di accedere all’Apple iPhone 11, spendendo una cifra non particolarmente elevata, basteranno 499 euro per il suo acquisto. La variante attualmente disponibile prevede 64GB di memoria interna, espandibile tramite microSD.

Volendo invece accedere a prodotti relativamente economici, ricordiamo la possibilità di accedere a Xiaomi Redmi Note 9 o Samsung Galaxy A02, entrambi disponibili al prezzo di 159 euro, nella variante completamente sbrandizzata, e sopratutto sono con garanzia di 24 mesi.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Bennet, dovete assolutamente aprire le pagine che trovate nell’articolo, ricordandovi tutte le indicazioni descritte in precedenza, e l’accessibilità diretta solo ed esclusivamente nei punti vendita, non online sul sito ufficiale.