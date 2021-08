Il nuovo volantino expert nasconde sconti veramente da paura, gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con prezzi sempre più bassi, dal risparmio veramente assicurato, e con prodotti molto più interessanti, in termini qualitativi, del previsto.

La campagna promozionale, lo rammentiamo, è attualmente attiva sia nei punti vendita che direttamente online sul sito ufficiale; in questo secondo caso è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dal livello di spesa effettivamente raggiunto o dalla categoria merceologica dei prodotti scelti. Il volantino Expert è attivo fino al 29 agosto, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Expert: nuovo volantino con tantissimi sconti speciali

I prodotti in promozione da Expert abbracciano nella maggior parte dei casi la fascia intermedia della telefonia mobile, con un piccolo accenno ai top di gamma, dettato dalla presenza del Vivo X60 Pro, il primo con ottiche ZEISS, in vendita alla modica cifra di 699 euro.

Per il resto, gli altri modelli da non perdere assolutamente di vista, toccano Vivo Y72, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A22, Motorola E7 Power, Motorola Moto G30, Vivo V21, Realme 8, Realme C21, Motorola Moto G 5G o anche Samsung Galaxy A22, tutti in vendita a meno di 399 euro.

Il volantino Expert riserva anche altre piacevoli sorprese a tutti gli utenti che decideranno di recarsi direttamente in negozio o sul sito ufficiale, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire quanto prima le pagine che trovate inserite come galleria fotografica.