Wind Tre Young + 5G con Easy Pay è l’offerta per tutti i nuovi clienti del gestore aventi un’età massima di 30 anni. Il gestore propone la sua tariffa estiva in modalità Easy Pay. Quindi, tutte le spese previste dovranno essere affrontate attraverso una delle modalità di pagamento suggerite. I nuovi clienti, che hanno la possibilità di attivare l’offerta direttamente online, potranno scegliere tra carta di credito, conto corrente e carta conto.

Wind Tre Young + 5G con Easy Pay: ecco l’offerta con Giga illimitati!

L‘offerta Wind Tre Young + 5G può essere attivata esclusivamente dai nuovi clienti under 30, i quali dovranno affrontare una spesa di rinnovo di 14,99 euro al mese per usufruire di minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Il gestore propone anche una quantità illimitata di Giga di traffico dati da utilizzare per tutte le app social, chat, video, musica, mappe ed e-learning.

Il costo di rinnovo include anche i seguenti servizi extra: l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio di segreteria telefonica, il servizio di navigazione hotspot e il servizio Ti ho Cercato.

I nuovi clienti under 30 hanno a disposizione anche l’offerta Wind Tre Young 5G che, a un costo di 11,99 euro al mese, permette di ricevere una minore quantità di Giga per la navigazione. In questo caso, infatti, si avrà la possibilità di usufruire di minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 80 GB di traffico dati per la navigazione. Wind Tre propone anche i Giga illimitati per tutte le App.