Dopo l’estate per molti clienti WindTre è pronta una bella stangata. L’operatore telefonico ha preparato come regalo un aumento di alcune tariffe. Oggetto della prossima rimodulazione sarà la famiglia Wind Smart. Non conosciamo ancora quali offerte verranno modificate, ma è certa la data di partenza dei nuovi prezzi: il 5 settembre 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli ad oggi conosciuti.

WindTre: aumenti previsti per settembre 2021

Ebbene sì, non avete letto male. WindTre ha confezionato una ulteriore rimodulazione per tutti i suoi già clienti che hanno attiva un’offerta proveniente dalla famiglia Wind Smart. Manca meno di un mese perché a partire dal prossimo rinnovo, si parla quindi del 5 settembre 2021, alcune tariffe subiranno un aumento di 0,99 euro o 2 euro a seconda delle condizioni in essere.

Una bella “legnata” per chi si troverà a dover sborsare 24 euro in più l’anno per la sua tariffa telefonica. I diretti interessati dovrebbero aver già ricevuto da WindTre un SMS con tutte le indicazioni del caso. A far parte di questo calderone anche gli utenti che arrivano dall’ex brand dell’azienda.

Le comunicazioni ufficiali relative a questo aumento sono partite dalla società il 2 agosto, comunicando a ciascun cliente la rimodulazione riservatagli. Comunque sembra che a partire dal prossimo rinnovo WindTre omaggerà ogni utente piagato da questo aumento con ben 30 Giga di traffico dati in più al mese.

Ovviamente tutti coloro che non vorranno aderire a questi aumenti potranno avvalersi del diritto di recesso passando a un altro operatore senza penali o costi aggiuntivi. Occorre però esercitarlo entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di WindTre.

Ricordiamo quali sono le modalità attive per poter recedere al contratto con l’operatore arancione:

inviare una raccomandata A/R all’indirizzo WindTre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 Milano;

A/R all’indirizzo WindTre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 Milano; a mezzo mail via PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it;

all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it; tramite un punto vendita autorizzato dell’operatore;

autorizzato dell’operatore; utilizzando l’assistente digitale WILL presente nell’Area Clienti o direttamente sull’ App ufficiale WindTre;

presente nell’Area Clienti o direttamente sull’ ufficiale WindTre; chiamando il servizio clienti al 159.

Con tutti questi aumenti sembra che WindTre voglia acquisire clienti nuovi da Iliad e altri operatori MVNO piuttosto che tenersi stretti i propri.