La guerra a Iliad e agli operatori virtuali è ancora aperta per WindTre. Il gestore non perde occasione per proporre ai clienti dei rivali delle eccezionali offerte con una quantità di Giga particolarmente alta.

WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital, ad esempio, è la tariffa con 101 GB di traffico dati per la navigazione rivolta a tutti i nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti gestori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital: ecco tutti i dettagli dell’offerta!

L’offerta WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

Il costo di rinnovo da affrontare è di 7,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno andare incontro alla spesa tramite: carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’attivazione è gratuita ma sarà necessario andare incontro a una spesa iniziale di 17,99 euro, che comprende la nuova SIM, il cui costo ammonta a soli 10,00 euro; e il primo rinnovo anticipato della tariffa WindTre.

L’offerta è disponibile esclusivamente per i nuovi clienti che decidono di trasferire il loro numero da uno dei gestori sopra elencati. Qualora si provenga da un operatore differente sarà comunque possibile trasferire il numero e optare per una delle offerte operator attack presenti in listino.