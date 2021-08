Purtroppo un altro duro colpo è stato inflitto dalle parole di Álex Pina ai fan che attendono con ansia l’arrivo de La Casa di Carta 5. Anche il trailer ufficiale, che Netflix ha da poco rilasciato, non fa eccezione. A conferma di ciò, alcuni tweet pubblicati di recente sull’account ufficiale de La Casa di Carta. Insomma, questo finale di stagione ci farà penare e sarà ricco di colpi di scena. Scopriamo insieme tutti questi incredibili dettagli della serie TV più amata al mondo.

La Casa di Carta 5: lasciamo la parola ad Álex Pina

La Casa di Carta 5 uscirà con i suoi primi 5 episodi il 3 settembre. Manca quindi meno di un mese all’ora X e tutti i fan stanno scalpitando per abbuffarsi dei nuovi episodi. La decisione di dividere questo finale di stagione in due parti arriva dagli ideatori e produttori di questa serie TV.

A fare da portavoce è stato proprio il creatore de La Casa di Carta, Álex Pina, che in un’intervista ne ha spiegato il motivo, rivelando però qualcosa che non lascia speranza ai fan della serie TV:

“Abbiamo usato tutti gli strumenti a nostra disposizione per creare la sensazione di un finale di stagione o di un finale di serie già nel volume 1. Abbiamo scelto di usare un approccio estremamente aggressivo, che mettesse la banda alle strette. Nel volume 2 ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi. È un viaggio attraverso la loro mappa sentimentale che ci collega direttamente al punto da cui sono partiti“.

Ne La Casa di Carta 5 tutti i personaggi dovranno affrontare situazioni davvero complicate e sembra che si troveranno spesso faccia a faccia con la morte. A conferma di ciò c’è anche il trailer e diversi tweet molto recenti, oltre alla nuova locandina ufficiale pubblicata da Netflix.

Trailer e tweet ci mettono l’angoscia

Non vediamo l’ora di vedere cosa succederà alla Banda, rinchiusa da ore nella Banca di Spagna, e al Professore, scoperto e imprigionato in catene dall’ex ispettrice Sierra. Tuttavia queste situazioni che ci mettono l’angoscia sono incalzate anche dal trailer ufficiale de La Casa di Carta 5.

E, come se non bastasse, l’account Twitter ufficiale spagnolo de La Casa di Carta in questi giorni ha iniziato a pubblicare le foto dei personaggi della Serie TV accompagnati da tweet inquietanti. Ad esempio quello che ritrae il Professore e Lisbona: “Siamo alle corde, ma non siamo ancora morti“. A precederlo il tweet: “La linea è molto sottile. E se mi costringerai ad attraversarla, lo farò, con un sorriso“.

“Estamos contra las cuerdas, pero todavía no estamos muertos.” “We’re up against the ropes, but we’re not dead yet.”#LCDP5 pic.twitter.com/fdCjBnMSd9 — La Casa de Papel (@lacasadepapel) August 11, 2021

Concludiamo con il tweet che ritrae Tokyo e Rio nella nuova locandina de La Casa di Carta 5, dove troviamo scritto: “Spesso pensavamo di essere in guerra. Ma questo era semplicemente perché non sapevamo cosa fosse in realtà una guerra“.