Netflix, passo dopo passo e notizia dopo notizia ci ha portato fino a qui, al trailer ufficiale de La Casa di Carta 5 che tutti aspettavamo! Ecco tutto quello che sappiamo su La Casa di Carta season 5. In attesa dell’arrivo dei nuovi episodi ci accontentiamo di queste piccole gocce di informazioni che aumentano ancora di più la voglia di vedere quella che sarà l’ultima stagione di questa serie TV.

La Casa di Carta 5: tutto ci ha portato qui dove siamo ora

Tutto ci ha portato qui, dove siamo ora. Tesi e ansimanti per il destino del Professore, braccato da Alicia Sierra che ha scovato il suo nascondiglio. In catene e, come sembra, senza una via d’uscita. È la prima volta che lo vediamo impotente e a corto di idee ne La Casa di Carta.

Come sappiamo tutto questo? Grazie al teaser pubblicato da Netflix che aveva anticipato il trailer ufficiale de La Casa di Carta 5. Un estratto della durata di 28 secondi in cui Alvaro Morte, alias il Professore, non se la sta passando bene nella situazione in cui si trova.

Sono poi seguite le immagini del teaser de La Casa di Carta 5 pubblicate dall’attore stesso sul suoi profilo Instagram. La foto lo ritrae imprigionato e tirato per le catene dalla sua più acerrima nemica. Una didascalia accompagna questa scena: “L’ispettrice Sierra mi mette in croce!”.

Anche la banda non se la sta certo passando bene rinchiusa ormai da 100 giorni nella Banca di Spagna. Braccata dalla polizia sta per doversi scontrare con uno dei nemici più potenti di sempre: l’esercito.

Tutti in attesa del trailer ufficiale de La Casa de Papel

Tutti in fermento per il trailer ufficiale de La Casa di Carta 5 parte 1. Tante domande e parecchia aspettativa hanno accompagnato questi giorni di attesa. Addirittura anche l’annuncio e le anticipazioni di Lisbona ci hanno dato una scarica di adrenalina!

Sí, el tráiler llega mañana… pero Itziar Ituño ya lo ha visto.

Finalmente il fatidico giorno tanto atteso è arrivato e possiamo così goderci ogni secondo del trailer ufficiale pubblicato da Netflix de La Casa di Carta 5. Ecco il tweet con cui l’account ufficiale del colosso dello streaming ha introdotto il video: “Arrendersi non fa parte del piano“.

Prima della visione del trailer completo vi ricordiamo che i primi cinque episodi de La Casa di Carta 5 usciranno il 3 settembre 2021.