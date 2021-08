A gennaio, Twitter ha rivelato ‘Chirp’, il suo primo font proprietario. Otto mesi dopo, l’azienda ha finalmente lanciato il nuovo font. Oltre al nuovo font, Twitter sta anche implementando alcune altre modifiche al design che, secondo lui, renderanno il suo sito Web e le app mobili ‘più accessibili’ e meno ingombranti di prima.

Oggi abbiamo rilasciato alcune modifiche al modo in cui Twitter appare sul Web e sul tuo smartphone. Anche se all’inizio potrebbe sembrare strano, questi aggiornamenti rendono più accessibili e unici le discussioni sulla piattaforma.

Twitter ha già rilasciato il nuovo aggiornamento

Twitter ha aggiornato la sua tavolozza dei colori per apparire in una colorazione ad alto contrasto e molto meno blu. Questo cambiamento, secondo l’azienda, aiuterà a ‘attirare l’attenzione sulle foto e sui video che crei e condividi’. Prevede inoltre di lanciare presto nuovi colori per offrire agli utenti una nuova tavolozza. Se hai un abbonamento Twitter Blue, puoi già cambiare i colori dell’app mobile e della sua icona sia sui dispositivi iOS che sui migliori device Android.

Anche i nuovi pulsanti di Twitter sono ad alto contrasto per far risaltare le ‘azioni più importanti che puoi intraprendere’. I pulsanti Segui ora possono aiutarti a vedere a colpo d’occhio quali azioni hai intrapreso. Per ridurre il disordine visivo, Twitter ha ridotto il numero di sfondi grigi e linee divisorie non necessarie. Il testo è ora anche più facile da leggere, grazie all’aumento dello spazio. Twitter afferma che questo è solo l’inizio di ulteriori aggiornamenti visivi.

Le modifiche sembrano essere già state ampiamente implementate, ma alcuni di voi potrebbero dover aspettare un po’ di più per vedere il nuovo carattere e la tavolozza dei colori aggiornata.