Giocare ai videogiochi di notte può essere una cosa complicata. Per cominciare, le luci sulla console, il controller e la luce del display possono rendere la riproduzione notturna fastidiose se ti capita di essere vicino a persone che stanno cercando di dormire. Microsoft, però, sembra avere la soluzione al problema con una nuova modalità notturna per Xbox.

Sfortunatamente, la modalità notturna di Xbox è attualmente in fase di test solo con alcuni tester selezionati. La modalità notturna è attualmente disponibile solo per Xbox Insider Alpha Skip-Ahead, il che significa che è in una fase di test molto precoce. Ciò significa anche che potrebbe volerci un bel po’ prima che la modalità notturna si faccia strada su tutte le console Xbox.

Tuttavia, la fase di test potrebbe rivelarsi anche molto rapida poiché The Verge ha caricato una rapida demo della modalità notturna e sembra avere molte funzionalità. Nel video, vediamo che la modalità notturna ha sia un’impostazione di luminosità che un filtro per la luce blu. Quando si alza al massimo delle impostazioni, è possibile rendere il display molto fioco, al punto che diventa quasi difficile da vedere.

Puoi portare il filtro della luce blu a livelli altrettanto alti, ma la modalità notturna non si ferma solo alle modifiche alla luminosità del display. Inoltre, puoi anche abbassare le luci sia sulla console Xbox che sul controller e puoi bloccare l’HDR a titolo definitivo. Puoi anche impostare un programma per la modalità notturna che segue gli orari del tramonto e dell’alba per la tua regione o impostare gli orari in cui la modalità notturna si attiva e si disattiva.

Tutto sommato, è una funzionalità impressionante e utile, quindi si spera che non sarà in fase di test per troppo tempo.