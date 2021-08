TIM mai come in questo 2021 ha deciso di compiere il grande passo nel campo dello streaming televisivo. Grazie a partnership strategiche con i big del settore in Italia, il provider offre a tutti i suoi utenti i migliori contenuti in campo sportivo e calcistico per la stagione che sta per iniziare.

TIM, le due migliori offerte per la Serie A e la Champions

Gli utenti di TIM nel nuovo anno di calcio potranno accedere a tutti i grandi eventi. In nome dell’accordo con DAZN, il provider potrà portare nelle case degli italiani tutte le partite del massimo campionato. Nel pacchetto di TIM sono inoltre inclusi anche tutti i contenuti della piattaforma streaming TIMvision ed il decoder TIMvision Box, grazie a cui sarà possibile accedere a DAZN, è a costo zero.

Le grandi esclusive della compagnia italiana però non si fermano alla Serie A. Anche la Champions League sarà visibile attraverso le offerte di TIM. Proprio come con DAZN, il gestore ha stretto un ulteriore accordo con Mediaset che grazie alla sua piattaforma Infinity+ trasmetterà in diretta streaming tutte le partite della massima competizione europea. Il pacchetto con congiunge TIMvision a DAZN e Infinity ha un costo di 29,99 euro al mese per tutti i clienti.

In aggiunta alle due principali competizioni di calcio, gli abbonati di TIM con queste offerte potranno accedere anche ad altre esclusive, tra cui l’Europa League, la Liga Spagnola, il motomondiale, il grande tennis attraverso i canali Eurosport, le grandi corse di ciclismo e la Serie A di basket.