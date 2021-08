Euronics fa letteralmente sognare gli utenti italiani con il lancio di una campagna promozionale strepitosa, la perfetta occasione per riuscire a raggiungere l’acquisto di alcuni dei migliori dispositivi in commercio, senza essere costretti a pagare cifre folli.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole su innumerevoli prodotti, sebbene sia importante ricordare che il volantino descritto nel nostro articolo è purtroppo valido solo ed esclusivamente presso i negozi di proprietà del socio La via Lattea, non sarà possibile accedervi altrove o tramite il sito ufficiale dell’azienda. Ad ogni modo è disponibile il Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi, solo nel momento in cui si dovessero spendere più di 199 euro.

Correte subito sul nostro canale Telegram per ricevere gratis i nuovi codici sconto Amazon, vi faranno risparmiare moltissimo.

Euronics: queste offerte sono incredibili

La spesa da Euronics è ridotta ai minimi termini, ancora meglio se state pensando di acquistare uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, infatti rientrando nei 300/400 euro di spesa sarà possibile accedere a Oppo A74, TCL 10SE, Vivo Y70, Vivo Y72, Realme 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 e Motorola Moto E6i.

Volendo invece puntare più in alto, verso prodotti decisamente più costosi, il consiglio è di scegliere tra Apple iPhone 12 Pro Max, il top di gamma assoluto dell’azienda di Cupertino, il cui prezzo oggi si aggira attorno ai 1329 euro, oppure sul più economico Xiaomi Mi 11i, ottima scelta data la richiesta finale di soli 599 euro.

Maggiori informazioni in merito al volantino Euronics sono per voi disponibili nelle pagine che potete visionare qui sotto nel dettaglio.