Esselunga ha in serbo una sorpresa davvero molto speciale per tutti gli utenti italiani, arriva un’offerta tech mai vista, condita con un prezzo ridottissimo per uno degli smartphone più apprezzati e richiesti di tutto il 2021.

Il volantino Esselunga, come al solito del resto, risulta essere attivo solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici in Italia, senza offrire la possibilità di acquisto tramite il sito ufficiale, o da altre parti sul territorio nazionale. Le scorte purtroppo sono estremamente limitate, per questo motivo potrebbero terminare prima della scadenza della campagna stessa.

Esselunga: ecco i nuovi sconti da non perdere

Il motivo per il quale il volantino Esselunga viene ritenuto così interessante, è più che altro legato allo smartphone in promozione, avere la possibilità di acquistare un Apple iPhone 11 a soli 595 euro, non è cosa che può passare inosservata, sebbene comunque la variante sia da 64GB.

Scorrendo la scheda tecnica scopriamo poi avere un processore A13 bionic, un display OLED da 6,1 pollici, 4GB di RAM, una camera anteriore da 12 megapixel, una doppia camera posteriore con lo stesso quantitativo di megapixel, lo sblocco con il viso 3D ed una batteria da 3110 mAh.

Il dispositivo viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nel medesimo negozio d’acquisto, ed è completamente distribuito nella variante no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati dal produttore, non da un qualsiasi operatore telefonico (sono più tempestivi).