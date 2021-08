Come nelle precedenti annate, anche in questo 2021 le migliori occasioni nel campo della telefonia mobile si presentano durante il mese di Agosto. Per tutta l’estate, tutti coloro che desiderano attivare un nuovo piano con gli operatori TIM, Vodafone, Iliad e WindTre possono scegliere tra diverse promozioni.

Operatori: ad Agosto le migliori offerte di TIM, Vodafone, Iliad, WindTre

Tra gli operatori italiani, spicca l’occasione di TIM e della sua tariffa TIM Gold Pro. Gli utenti che attiveranno questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con SMS infiniti e 70 Giga per la connessione internet. Costo previsto per il rinnovo: 7,99 euro al mese.

A rispondere nella lotta tra operatori vi è poi Vodafone. Il provider britannico mette a disposizione di tutti gli abbonati una sua particolare tariffa, la Special 100 Giga. Gli utenti che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione un ticket con chiamate senza limiti verso tutti e SMS da inviare a chiunque e 100 Giga internet. In questa circostanza il costo di rinnovo mensile è 9,99 euro.

La battaglia tra i diversi operatori prosegue poi con Iliad. Il gestore francese risponde a TIM e Vodafone con la conferma della sua Flash 120. Il ticket per gli abbonati è anche in questo caso confermato con minuti senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga per internet. Per tutti i nuovi utenti, il prezzo mensile è fissato a 9,99 euro.

Infiniti altra grande occasione da non perdere è quella di WindTre con la sua WindTre Star+. Gli utenti che optano per questa ricaricabile avranno consumi limits per chiamate e SMS più 70 Giga internet ad un costo di 7,99 euro al mese.