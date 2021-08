sicurezza-se-usi-uno-smartphone-sei-sicuramente-in-pericolo

Tutti stanno riflettendo dopo che un attacco hacker alla Regione Lazio ha messo sotto scacco il suo piano sanità. Purtroppo dobbiamo prendere coscienza del fatto che la nostra sicurezza è in pericolo solo perché utilizziamo uno smartphone. In pratica, a causa di una falla nella rete cellulare, qualsiasi cybercriminale potrebbe violare la nostra privacy e compromettere tutto ciò che riguarda la nostra sfera personale.

Per capire se la nostra sicurezza è realmente in pericolo, dobbiamo rispondere a questa domanda: quanti di noi usano lo smartphone collegato a una rete dati? Praticamente quasi tutti, quindi nessuno di noi è al sicuro.

La falla in questione, e che riguarda la sicurezza della rete 4G o LTE, è stata scoperta dagli ingegneri di Alter Attack. In pratica, stando a quanto dichiarato dagli esperti, questa “consente a un utente malintenzionato di reindirizzare le connessioni di rete eseguendo lo spoofing DNS a causa di un difetto di specifica nello standard LTE“.

I'm glad to present our LTE Layer Two Analysis with the title "Breaking LTE on Layer Two". Our work reveals two passive attacks and the active aLTEr attack, that allows redirecting of DNS requests to a malicious DNS server. For more information see: https://t.co/jO0DUZz8bT pic.twitter.com/QcbGTpPWWI

— David Rupprecht (@pily112) June 28, 2018