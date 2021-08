WindTre Young+ 5G Easy Pay è la nuova versione estiva della tariffa dedicata dal gestore a tutti i nuovi clienti aventi età massima 30 anni. L’offerta è stata aggiornata nelle scorse settimane e continua ad essere disponibile per i nuovi clienti, i quali possono procedere con l’attivazione accedendo al sito ufficiale del gestore, richiedendone la prenotazione e recandosi in uno dei punti vendita per completare l’acquisto.

Passa a WindTre con l’offerta Young+ 5G e ricevi Giga illimitati ogni mese!

I clienti under 30 che effettuano l’attivazione della tariffa Young+ 5G Easy Pay di WindTre ricevono ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione. In più ogni mese hanno a disposizione Giga illimitati da utilizzare per tutte le app social, chat, musica, video, e-learning e mappe.

Il costo di rinnovo della tariffa WindTre è di 14,99 euro al mese, da saldare tramite una delle seguenti modalità di pagamento:

carta di credito

conto corrente

carta conto

L’offerta può essere attivata anche dai clienti che desiderano andare incontro alla spesa di rinnovo tramite credito residuo. In questo caso, però, sarà possibile ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 60 GB di traffico dati per la navigazione. WindTre permetterà comunque di ottenere Giga illimitati per tutte le app .

I servizi extra saranno inclusi nel prezzo in entrambi i casi. Quindi, a prescindere dall’opzione attivata si avrà la possibilità di sfruttare i servizi aggiuntivi senza dover sostenere ulteriori spese.