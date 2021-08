L’operatore telefonico WindTre sta proponendo un’offerta davvero interessante a soli 7,99 euro al mese. Si tratta della promo WindTre Go 100 Star Plus ed è riservata ad alcuni ex clienti. Vediamo brevemente cosa ha da offrire.

WindTre Go 100 Star Plus: la nuova offerta dedicata ad alcuni ex clienti

Come già accennato, il noto operatore telefonico arancione ha deciso di proporre una nuova offerta davvero accattivante. La promo in questione si chiama WindTre Go 100 Star Plus e ha un costo davvero ridotto, pari a soli 7,99 euro al mese.

Nello specifico, si tratta di un’offerta mobile riservata soltanto ad alcuni ex clienti dell’operatore, i quali verranno avvisati tramite una campagna SMS. Con questa offerta saranno inclusi ben 100 GB di traffico dati con connettività 4G+, 200 SMS verso tutti e minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

WindTre ha inoltre deciso di azzerare sia il costo di attivazione sia il costo per l’acquisto della scheda SIM. Vi riportiamo qui di seguito il testo degli SMS inviati dall’operatore ai suoi ex clienti.

“L’estate e’ qui! Per te 100 GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 7,99E/mese sulla nuova Rete Top Quality di WINDTRE. Attivazione e SIM GRATIS nei nostri negozi entro il 09/08. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go100splus/”.

Vi ricordiamo infine che, fino al prossimo 13 agosto 2021, l’operatore telefonico WindTre offrirà l’abilitazione alle nuove reti di quinta generazione per alcuni suoi clienti. Il tutto verrà attivato in automatico e senza cambiare nulla dell’offerta mobile già attiva sulla scheda SIM.