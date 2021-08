Netflix sta pianificando un mese ricco di azione e divertimento, molte serie ci lasceranno questo mese ma altre prenderanno il loro posto. The Kissing Booth 3 sarà presentato in anteprima l’11 agosto e sara’ inoltre inserito il remake di Netflix del classico di fine anni ’90 She’s All That, He’s All That con Addison Rae, in anteprima sul servizio di streaming il 27 agosto.

I fan dei reality possono dare un’occhiata a Cooking with Paris che uscirà il 4 agosto e alla nuova serie di documentari di Netflix, Untold, che prende il via il 10 agosto con un tuffo dettagliato nel famigerato Malice at the Palace della NBA.

Ovviamente ogni mese porta anche brutte notizie. The Social Network, Love Indeed, The Departed e altri lasceranno il servizio alla fine del mese, quindi sbrigati a guardarli se non vuoi perderli!

L’elenco completo delle serie che lasciano Netflix nell’agosto 2021 è mostrato di seguito, oppure puoi dare un’occhiata alle nostre scelte su cosa guardare su Netflix ad agosto per passare direttamente alle serie più acclamate.

Lista serie Netflix cancellate agosto 2021

Leaving Netflix

1 Agosto

American Assassin

4 Agosto

#cats_the_mewvie

7 Agosto

The Promise

9 Agosto

El Cartel: Season 1

El Cartel 2: Season

Nightcrawler

12 Agosto

Safety Not Guaranteed

Scary Movie 5

14 Agosto

Mother Goose Club: Seasons 1-2

15 Agosto

Jericho: Seasons 1-2

Wish I Was Here

20 Agosto

Kill the Irishman

Norm of the North: Keys to the Kingdom

The Founder

22 Agosto

1BR

26 Agosto

The Angry Birds Movie 2

27 Agosto

A Princess for Christmas

29 Agosto

Strange but True

30 Agosto

Casino Royale

The Eichmann Show

Full Out

Quantum of Solace

Stranger than Fiction

31 Agosto

Adrift

Angel Eyes

The Big Lebowski

Chinatown

The Departed

Election

The Girl Next Door

Hey Arnold! The Movie

Hot Rod

Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events (2004)

Love Actually

Love Happens

The Manchurian candidate

Monsters vs Aliens

The Muppets

Muppets Most Wanted

Nacho Libre

Moon Kingdom

Pootie Tang

The Prince & Me

Resident Evil: Afterlife

Resident Evil: Extinction

The Ring

Road to Perdition

The Social Network

Superbad

The Time Traveler’s Wife