Demon Slayer, la serie di animazione proposta da Netflix che ha attirato l’attenzione dei fan di tutto il mondo sta per raggiungere il suo epilogo. Sì, stiamo parlando della seconda stagione che andrà in onda presto tra pochi giorni. Tra poco avremo quindi tutti l’opportunità di guardare la storia e sapere cosa succederà dopo gli eventi accaduti nel celebre film: Mugen Train.

Il trailer ufficiale della seconda stagione di Demon Slayer è ora disponibile, puoi guardarlo qui:

È una delle serie di animazione più famose e con un seguito di fan che provengono da tutto il mondo.

Nel film Mugen Train, abbiamo incontrato Hashira Kyoujuro Rengoku che purtroppo è morto eroicamente nella lotta contro il demone Akaza. Il film si conclude con la sua morte e la speranza per la nuova generazione di Demon Slayer.

Il trio composto da Tanjiro, Zenitsu e Inosuke si recherà a Yoshiwara per risolvere il mistero di un demone che sta uccidendo gli oiran.

Vedremo per la prima volta anche il padre e il fratello minore di Rengoku che stanno affrontando le conseguenze della sua morte.

Alcuni spoiler sulla nuova stagione

Il cattivo è una Luna Superiore di nome Daki, che nasconde un segreto ed è il demone più potente che i protagonisti abbiano affrontato fino ad ora. Questo demone ha anche un retroscena straziante legato alla loro vita a Yoshiwara.

Nezuko crescerà in forza e rivelerà una forma completamente nuova in questo arco. Inoltre il trio raggiungerà un livello completamente nuovo nelle loro tecniche e nel loro livello di forza.

Ufotable, ci ha regalato immagini incredibili nella prima stagione di Demon Slayer. La musica di Tanjiro quando ha combattuto il Demone Ragno e’ stato uno dei momenti piu iconici della serie. Anche in questa stagione le aspettative sono molto alte. La nuova stagione sarà trasmessa in 30 canali in Giappone e nel resto del mondo.