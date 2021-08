Shunzao è uno dei tanti brand che rientrano nell’enorme “ecosistema” di Xiaomi, è un’azienda che si occupa della produzione di prodotti per l’aspirazione e la pulizia della casa, tra questi è possibile trovare lo Xiaomi Shunzao L1 Vacuum, la perfetta aspirapolvere senza fili dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Estetica

Il design è veramente minimale, senza fronzoli o particolarità che le permettono di distinguersi dalla massa, nemmeno una colorazione troppo “accesa”, nonostante sia comunque alla moda ed in linea con il trend del momento. Realizzata con un’alternanza di plastica e alluminio, la Xiaomi Shunzao L1 Vacuum è composta da materiali complessivamente di buona qualità (in rapporto con il prezzo di vendita), dopo settimane di utilizzo, al netto di piccoli graffi o segni di usura, non presenta negatività da segnalare.

In confezione troviamo alcuni accessori per estendere le possibilità di utilizzo, il sistema di connessione, tutto in plastica, è robusto, resistente e facilmente raggiungibile anche dagli utenti più inesperti.

Il leitmotiv del prodotto, oltre alla sobrietà generale, riguarda la facilità di utilizzo, il sistema di controllo è veramente semplicissimo. Il manico ha la solita impugnatura a pistola, con soli 3 pulsanti da sfruttare per attivarlo, bloccarlo (in modo da non dover mantenere la pressione sul tasto di accensione) e passare alla massima potenza. Nella parte anteriore è invece posizionato un piccolo display LED, non touchscreen, che mostra l’attuale stato della batteria. Le dimensioni non appaiono essere troppo elevate, si fermano a 306 x 94 x 194 millimetri, con un peso del solo corpo di circa 1,15 kg.

Ciò che stona è forse la capacità del contenitore della polvere, si ferma a soli 0,4 litri, una capienza tutt’altro che elevata, se confrontata con quanto altri prodotti sono attualmente in grado di offrire.

Specifiche e funzionamento

La potenza d’aspirazione della Xiaomi Shunzao L1 Vacuum si attesta sui 105 AW (20’000 Pa), una soluzione ideale per la pulizia quotidiana, sebbene non sia il più potente sul mercato. Non riuscirete a “rimuovere l’intonaco dai muri”, pur restando in grado di raccogliere qualsiasi tipo di sporcizia senza difficoltà.

La rumorosità è contenuta, attivando la modalità massima si avrà un rumore maggiore del normale, però riesce ad essere più silenzioso ad esempio dell’ultimo Dyson. Gli accessori in confezione sono adeguati per un utilizzo standard, gli amanti di tante (e varie) componenti resteranno però delusi, per la varietà proposta dal prodotto.

La batteria è un componente da 2500mAh, una capienza tutt’altro che soddisfacente; in modalità massima si potrà utilizzare per circa 10 minuti, mentre attivando la pulizia standard i tempi si dilatano fino a 50 minuti, niente però in confronto alle 4 ore necessarie per passare dallo 0 al 100%.

La maneggevolezza è ottima, date le ridotte dimensioni ed il peso tutt’altro che elevato, lo scivolamento è sufficiente, come anche la decisione dell’azienda di posizionare il corpo motore nella parte alta, ideale per la pulizia di divani e/o letti.

Xiaomi Shunzao L1 Vacuum: conclusioni

In conclusione la Xiaomi Shunzao L1 Vacuum è una aspirapolvere veramente valida per il prezzo di listino di soli 159 euro, ma essendo nostri lettori una piccola sorpresa vi attende dietro l’angolo. Inserendo il codice tecntecn al momento dell’acquisto, potrete ricevere uno sconto immediato di 50 euro, riuscendo a pagarla soli 109 euro. Una cifra ridottissima in confronto alla qualità, e agli accessori, offerti da un prodotto che non entusiasma, ma dimostra la propria solidità ed affidabilità generale.