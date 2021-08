Da diversi anni ormai Xiaomi si conferma ai vertici del mercato smartphone a livello globale, con una crescita costante che nemmeno la pandemia è riuscita a scalfire.

Dopo l’importante traguardo consistente nel secondo posto a livello mondiale per spedizioni di smartphone raggiunto nel secondo trimestre 2021, ne arriva un altro anche più significativo. Scopriamo tutti i dettagli.

Xiaomi è il primo produttore di smartphone in Europa

Stando ai numeri presentati da Strategy Analytics relativi al secondo trimestre 2021, Xiaomi risulta il primo produttore di smartphone nel mercato europeo. Xiaomi è l’azienda che ha venduto più smartphone in Europa nel secondo trimestre 2021, con circa 12,7 milioni di dispositivi spediti ha superato Samsung e Apple. La crescita si attesta al 25% sul trimestre e al 67% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Samsung ha invece registrato un leggero calo rispetto allo scorso anno, mentre Apple è risultata in crescita. OPPO e Realme sono le altre due aziende dalle quali i primi tre devono guardarsi le spalle: entrambi hanno più che raddoppiato le vendite rispetto allo scorso anno, con Realme che addirittura ha fatto registrare un pazzesco +1.800% rispetto allo stesso periodo del 2020.

In termini assoluti Xiaomi risulta ampiamente al primo posto, avendo venduto quasi un milione di dispositivi in più rispetto a Samsung e quasi tre milioni in più di Apple. L’enorme risultato della casa cinese è lo specchio dei suoi importanti investimenti nei mercati europei, compreso quello italiano, in cui ha lanciato diversi dispositivi rivolti a diverse tipologie di clienti. Altro fattore che ha contribuito è la scomparsa di Huawei da tutti i radar: l’ex protagonista del mercato smartphone è fuori dalla top 5.