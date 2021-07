Iliad e la Giga 120 con il 5G a 9,99 euro, c'è anche un'altra promo

Non basterebbe un semplice paragrafo per descrivere la storia di Iliad, gestore mobile proveniente dalla Francia. Questo che oggi si afferma tra i principali provider italiani di telefonia mobile, sta battendo ogni record, nonostante qualcuno proprio non lo credi se possibile.

I numeri parlano molto chiaramente con circa 7,5 milioni di persone che hanno un’offerta con Iliad, gestore che nella sua strategia include tanti contenuti e prezzi molto bassi. Proprio grazie a questo metodo, il gestore è riuscito a battere aziende molto più famose e blasonate. Nel frattempo sul sito ufficiale ci sono due offerte molto ricercate, le quali potrebbero sembrare molto simili tra loro ma che in realtà si distinguono. Le due promo in questione al momento non hanno data di scadenza, per cui possono essere sottoscritte in qualsiasi momento.

Iliad offre sul sito ufficiale due offerte: ecco 120 giga in 5G e 80 giga in 4G

Basterebbe semplicemente recarsi sul sito ufficiale di Iliad per scoprire le due offerte che stanno battendo tutti i provider italiani. La prima è quella che costa di meno, solo 7,99 € al mese per sempre. Si tratta di un’offerta che permette di avere 80 giga in 4G per la navigazione web, con minuti ed SMS senza limiti verso tutti.

Segue poi l’offerta più ricercata, quella che anche lo scorso mese ha riportato tantissime sottoscrizioni. Parliamo della promo da 120 giga in 5G, quella che con minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori costa solo 9,99 € al mese per sempre. Il nome in questione è Giga 120, offerta che ormai tutti conoscono.