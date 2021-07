Iliad offre il 5G gratis ma solo in un'offerta che costa 9,99 euro al mese

L’impatto che un gestore ha sul paese in cui arriva può variare in base alla sua strategia adottata. Iliad è stato in grado di far vedere quanto un gestore proveniente dall’estero potesse dare una scossa decisa all’attuale panorama del mondo della telefonia mobile.

Tutti i gestori italiani infatti da circa quattro anni si trovano in difficoltà nel proporre le loro offerte ai clienti. I prezzi molto bassi hanno messo infatti in crisi tutti, i quali non sanno come combattere contro Iliad. L’azienda proveniente dalla Francia infatti sta riuscendo a dare il suo contributo a tutti coloro che vogliono risparmiare scegliendo un nuovo gestore. In questo momento sul sito ufficiale sono presenti due offerte davvero interessanti, soprattutto perché offrono tanti contenuti rapportati ad un prezzo che non scade mai. Si tratta di promozioni diverse tra loro ma che utilizzano la stessa strategia.

Iliad: due offerte strepitose ancora disponibili sul sito ufficiale con 80 e 120 giga

Gli utenti che stanno cercando un nuovo gestore potranno di certo scegliere tra tanti provider in Italia, anche se la preferenza ricade molto spesso su Iliad. La nota azienda francese ma oggi italiana a tutti gli effetti sta infatti proponendo ancora sul sito ufficiale le sue due promo. La prima, quella da 120 giga, permette di avere anche il 5G gratis con minuti ed SMS senza limiti verso tutti per soli 9,99 € al mese per sempre.

Segue poi la soluzione da 80 giga, quella in 4G che con minuti ed SMS senza limiti costa in totale solo 7,99 € al mese per sempre.