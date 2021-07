Gli orologi Samsung di tipo smart appartenenti alla categoria Galaxy Watch 3 si sono aggiornati includendo una miriade di interessanti novità sopraggiunte anzitempo rispetto alle aspettative iniziali dell’utenza e della stessa società.

I wearable made in South Korea ottengono così il privilegio di nuove funzioni in attesa di un unpacked event che rivelerà al mondo i nuovo Galaxy Watch 4 nelle due versioni preannunciate a partire dalla data del prossimo 11 Agosto 2021. Ecco, nel frattempo, cosa ha previsto l’aggiornamento di sistema su base TizenOS.

Samsung Galaxy Watch 3 si rinnova a suon di funzioni inedite

Da fine Maggio 2021 non ci sono state più notizie vertenti sul piano di update della compagnia sudcoreana per i suoi indossabili. Ma proprio in questi giorni fa notizia l’arrivo di un aggiornamento per smartwatch Samsung dal pesi di 78 MB ora in via di rilascio globale anche in Italia tramite circuito di distribuzione OTA.

Si parla di una serie di novità che coinvolgono in maniera esclusiva e diretta la serie top end dell’orologio, ovvero il Watch 3. Il changelog riporta quando segue:

Introduzione della guida vocale tramite cuffie connesse al dispositivo mobile quando si svolgono gli esercizi utilizzando l’orologio

Introduzione della guida vocale relativa alla distanza percorsa e ai dati relativi alla frequenza cardiaca quando è attivata la funzione Auto Lap nelle modalità Corsa/Ciclismo

Migliorato il misuramento della percentuale di ossigeno nel sangue

Migliorata la stabilità e affidabilità del sistema.

Si notano gli aggiustamenti generali alla stabilità complessiva del sistema e l’ottimizzazione del misuratore di saturazione dell’ossigeno nel sangue. Si introduce tra l’altro una guida vocale nell’esecuzione degli esercizi nel momento in cui al dispositivo risultano essere collegati degli auricolari senza fili.