Il Galaxy Unpacked estivo è sempre più vicino. L’undici agosto Samsung terrà il suo evento online e presenterà al pubblico i nuovi dispositivi. Le voci trapelate nel corso delle settimane precedenti hanno più volte ritenuto certo l’arrivo dei nuovi pieghevoli proprio in questa occasione ma adesso è la stessa Samsung a dare conferma alle indiscrezioni.

Il colosso sudcoreano, attraverso la condivisione di un post, ha confermato l’arrivo dei suoi nuovi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 informando gli appassionati di aver accantonato la realizzazione di un Galaxy Note 21 ma di aver integrato nei dispositivi in arrivo delle caratteristiche che saranno apprezzate anche dai più fedeli alla serie Note.

Samsung: nessun Galaxy Note 21 in arrivo ma pieghevoli con S Pen e più resistenti!

Samsung ha affermato che nessun Galaxy Note 21 sarà lanciato quest’anno ma ciò non sembra implicare un addio definitivo alla serie fino ad ora distintasi per l’esclusivo supporto alla S Pen. La scelta del colosso di integrare lo stilo al suo Galaxy S21 Ultra, lanciato nel mese di gennaio, aveva dato modo di supporre la contestuale decisione di abbandonare la serie Galaxy Note ma Samsung ha prontamente smentito quanto emerso in rete.

Inoltre, la stessa Samsung nei mesi scorsi aveva esposto la volontà di espandere alcune delle funzionalità più apprezzate dagli utenti anche ai dispositivi pieghevoli. Il Samsung Galaxy Z Fold 3, infatti, sarà il primo smartphone pieghevole del colosso a supportare la S Pen. Lo stilo non sarà presente sul Galaxy Z Flip 3 ma ciò non intacca le aspettative sulle sue qualità. Samsung dichiara che si tratterà di un dispositivo ancora più resistente e dal design rinnovato.