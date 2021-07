WindTre era partita con il piede giusto ma sta scivolando nel baratro delle polemiche con l’attuazione di un nuovo piano di aumenti tariffari ora programmato per alcuni clienti a partire dal prossimo 26 agosto 2021. Un nuovo SMS sta girando ai numeri degli aderenti ad informarli che sarà in atto una modifica unilaterale del contratto di vendita dopo il preannuncio avvenuto lo scorso Maggio per gli ex clienti 3 Italia. Ecco cosa prevederanno le nuove condizioni.

WindTre aumenta le offerte con costi extra annunciati in via ufficiale da un comunicato via SMM

Le modifiche contrattuali inerenti le tariffe dell’operatore riguardano quanto segue:

: quando il credito è insufficiente per l’attivazione e il rinnovo delle opzioni attive sulle SIM (fatta eccezione per i costi relativi alle offerte di roaming) il traffico incluso non viene sospeso ma è disponibile per 1 giorno solare (sino alle 23:59) al costo di 0,99 euro. Se il giorno successivo il credito è ancora sufficiente, allora il traffico sarà nuovamente disponibile per altri 4 giorni al costo di 1,99 euro. Dopo i 5 giorni, con credito insufficiente la SIM resta attiva solo in ricezione o per effettuare chiamate di emergenza. Dati extrasoglia: terminato il consumo di GB previsti dalla tariffa, WindTre fornirà automaticamente, al costo di 0,99 euro, 1GB di traffico giornaliero utilizzabile sino alle 23:59 del giorno di erogazione; se si esaurisce prima delle 24 ore, la navigazione si blocca. Il meccanismo può rivelarsi particolarmente insidioso soprattutto nel caso di offerte con pochi GB. Da tenere presente che non si tratta di un’opzione disattivabile, ma diventa parte integrante del contratto.

Vale ovviamente la possibilità di recesso gratuito sancita a favore ed a tutela dei diritti del consumatore che può agire attraverso questi metodi di contatto: