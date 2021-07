Torna la grande sfida tra gli operatori telefonici nel corso dell’estate. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre si contendono una ricca porzione di pubblico, con offerte molto vantaggiose per i clienti con tariffe no limits per internet e costi molto contenuti.

Operatori: le migliori offerte di TIM, Vodafone, Iliad, WindTre a Luglio

Una delle promozioni più interessati è la TIM Gold Pro. Tra gli operatori, il gestore italiani si contraddistingue per questa ricaricabile con chiamate verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per internet. Il prezzo che gli abbonati dovranno pagare è di 7,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.

La sfida agli altri operatori è lanciata anche da Vodafone. Il provider inglese conferma la sua Special 100 Giga. Con questa promozione, gli utenti avranno telefonate illimitate verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la navigazione di rete. Il costo per il rinnovo della tariffa, sempre con pagamento ogni 30 giorni, è di 9,99 euro.

La risposta di Iliad a tutti gli operatori si concretizza con la Flash 120. Il gestore francese ha deciso di confermare la sua ricaricabile con consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS.Per internet, gli abbonati avranno un pacchetto con soglie dati sino a 120 Giga. Il prezzo di rinnovo per tutti i nuovi abbonati è di 9,99 euro.

Infine, anche WindTre si contraddistingue tra gli operatori con la sua WindTre Star+. Con il proivder arancione, i clienti potranno beneficiare di telefonate e SMS senza limiti verso tutti con l’aggiunta dell’opzione di 70 Giga internet al costo di 7,99 euro.