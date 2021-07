The Flip The Switch Challenge

La Flip The Switch Challenge è essenzialmente una challenge che consiste nello scambiarsi i vestiti con un’altra persona. A inizio anno è andato molto di moda questo trend ed è molto semplice metterlo in pratica: bastano due persone che si scambiano vestiti e ruoli durante la canzone di Drake “Non Stop”. Per affrontare la sfida, una persona inizia a ballare mentre l’altra è ferma e si spengono le luci. Quando le suddette si riaccendono, le due persone si scambiano posizione.