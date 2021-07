Vuoi sapere qual è il segreto per scoprire quanto vale il numero di telefono collegato alla tua SIM? Dai un’occhiata a questo articolo, ti stupirai! Esistono infatti collezionisti da tutto il mondo che sono alla ricerca dei cosiddetti Top Number e Gold Number. Un mercato davvero incredibile, capace di produrre utili da paura. Cosa aspetti? Entriamo insieme nel settore delle SIM da collezione e vediamo come scoprire se il proprio numero vale una fortuna.

SIM da collezione: Top Number e Gold Number

Ebbene sì, esistono SIM da collezione. In pratica ci sono persone che conservano quelle schedine in plastica dotate di un chip da inserire nello smartphone utili per navigare in internet, chattare ed effettuare o ricevere chiamate e SMS. Tutto questo ovviamente è possibile farlo grazie al numero di telefono ad esse collegato. Unico al mondo rappresenta la carta di identità della SIM e l’unico modo per poter essere utilizzata.

Da qui parte il collezionista di Top Number, ovvero numeri di telefono davvero speciali con caratteristiche particolari. Solitamente si tratta di sequenze facili da ricordare o con alcuni numeri uguali. Anche sequenze di numeri speciali conferiscono valore alle SIM.

Ma come è possibile riconoscere se il numero collegato alla propria SIM è da ritenersi un Top Number o un Gold Number? Deve necessariamente contenere alcune caratteristiche che ora vi elencheremo come esempio.

Come riconoscere se il proprio numero di telefono è un Top Number

Ora ci concentreremo sui Top Number in quanto le SIM Gold Number sono particolari, raggiungono valori estremi e non è così comune avercene una senza nemmeno saperlo. Come riconoscere se il proprio numero di telefono è da collezione? Ecco alcuni elementi utili che potrebbero rivelarvi quanto siete fortunati:

potrebbe trattarsi di una sequenza in ordine crescente come ad esempio, prefisso a parte, 333 1234567 ;

come ad esempio, prefisso a parte, ; al contrario, il vostro numero di telefono potrebbe contenere una sequenza in ordine decrescente , tipo 333 7654321 ;

, tipo ; più singolari quelli che hanno solo cifre uguali ;

; se avete un fratello o una sorella o un parente con cui condividete il medesimo operatore telefonico e avete sottoscritto il contratto lo stesso giorno, potreste avere fra le mani una SIM gemella che si differenzia dall’altra per un solo numero.

Insomma, senza nemmeno saperlo, chiunque potrebbe avere nel cellulare una SIM davvero speciale tale per cui un appassionato potrebbe sborsare cifre incredibili. Tuttavia ci sono anche delle controindicazioni. Numeri così speciali, proprio perché facili da ricordare potrebbero essere oggetto di frequenti chiamate Call Center. Questo perché molte persone forniscono numeri falsi al momento di una registrazione online o a scopo marketing e, guarda caso, spesso sono proprio alcuni Top Number a finire in questa trappola.