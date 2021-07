Non sono ancora disponibili le date del nuovo evento immersivo La Casa di Carta: The Experience. Per le due location scelte in Italia, online sono aperte solo le liste di attesa e non l’acquisto dei biglietti. Nonostante sia già passato diverso tempo dal nostro primo annuncio de La Casa di Carta: The Experience, tutto ancora tace. Cosa c’è di strano in tutto questo ritardo? Scopriamolo insieme e cerchiamo di capire perché questo evento in prima persona stenta a partire.

La Casa di Carta: The Experience

A beneficio di chi potrebbe non conoscere questa novità, La Casa di Carta: The Experience è un evento a tema organizzato da Netflix e Fever. Basato sull’omonima serie TV che ha fatto impazzire tutto il mondo, si propone come tour interattivo nelle emozionanti vicende che hanno caratterizzato i tanti episodi della banda guidata dal Professore.

La differenza è che chi vi parteciperà non sarà solo uno spettatore, ma entrerà nel vivo dell’azione. Indossando maschera e tuta, farà parte della banda e, interagendo con alcuni degli attori del cast, dovrà portare a termine una rapina e mettere le mani sull’oro.

A presentare La Casa di Carta: The Experience è un video online con protagonista Lisbona. Da quanto si apprende tutto sarà davvero emozionante. I partecipanti assisteranno anche a spettacoli incredibili dove professionisti si esibiranno sfidando la forza della gravità. Ci sarà anche la possibilità di condividere un momento di ristoro con aperitivo insieme ai tanto amati personaggi della serie TV Netflix.

Purtroppo in Italia non ci sono ancora le date

Molti ci stanno chiedendo perché in Italia non sono ancora disponibili le date, ma soprattutto perché non si possono acquistare i biglietti. Ormai, effettivamente, è già passato diverso tempo da quando La Casa di Carta: The Experience è stato annunciato per l’estate 2021.

A nostro avviso, ma sono soltanto ipotesi, c’è sotto lo zampino del Covid-19. Troppa l’incertezza in merito a contagi e varianti che sta rallentando questo evento e la sua organizzazione. Perciò ci si può solo prenotare all’acquisto dei ticket. Addirittura pare che verranno di nuovo chiuse le discoteche visto l’aumento dei contagi e la poca inclinazione nel rispettare le regole di contenimento.